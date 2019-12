Serie B: Al Castellani il derby toscano termina in parità

Domenica 29 dicembre ore 21:00

Empoli-Livorno 1-1 Marras (L) rig. 19′ , Mancuso (E) 23′

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli, Pirrello, Romagnoli, Maietta, Balkovec, Frattesi, Ricci, Fantacci (Bandinelli 63′), Bajrami (Dezi 62′), La Gumina, Mancuso. A disposizione: Provedel, Perucchini, Veseli, Donati, Nikolaou, Stulac, Belardinelli, Dezi, Piscopo, Bandinelli, Merola. Allenatore: Muzzi.

LIVORNO (3-5-2): Plizzari, Del Prato, Di Gennaro, Boben, Marsura (Raicevic 66′), Rocca, Luci (Viviani 76′), Agazzi, Porcino, Braken (Pallecchi 88′), Marras. A disposizione: Zima, Rizzi, Marie-Sainte, Morelli, Morganella, D’Angelo, Coppola, Rizzo, Viviani, Pallecchi, Raicevic,Mazzeo. Allenatore: Tramezzani.

Arbitro: Sozza.

Ammoniti: Porcino (L) 36′, Pirrello (E) 43′, Fantacci (E) 45’+1′, Rocca (L) 72′, Dezi (E) 72′, Balkovec (E) 82′, Viviani (L) 88′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 5′.

Primo tempo. Sin dalle prime battute i padroni di casa provano a far girare palla alla ricerca del varco giusto ma la retroguardia livornese copre bene gli spazi, al 18′ il direttore di gara assegna un penalty agli ospiti con lo specialista Marras che spiazza Brignoli. Al 23′ arriva il pareggio empolese col tocco sotto porta in spaccata di Mancuso sul suggerimento di Ricci, al 33′ Rocca calcia da fuori area col mancino ma Brignoli in volo respinge con la punta delle dita. Nel finale di tempo La Gumina calcia a botta sicura ma Plizzari si dimostra provvidenziale così si va a riposo al duplice fischio sull’1-1.

Secondo tempo. Nella ripresa Mancuso ci prova di testa dal centro dell’area ma Plizzari in volo evita guai seri. Al 56′ Agazzi si libera al tiro e calcia da fuori area ma Brignoli con i pugni salva i suoi. Al 67′ il neo entrato Raicevic ci prova da posizione decentrata ma Brignoli non si lascia sorprendere, al 74′ Balkovec crossa per Mancuso che in avvitamento cerca gloria personale mandando la sfera di poco sopra la traversa. All’80’ Pirrello anticipa tutti in area e colpisce al volo trovando Plizzari reattivo nella respinta. Nel finale di gara nessuna delle due squadre riesce a segnare il goal-vittoria così la sfida del Castellani termina in parità.

Classifica provvisoria

Benevento 46-Pordenone 34-Crotone 31-Entella 29-Cittadella 29-Frosinone 27-Ascoli 27-Perugia 27-Pescara 26-Salernitana 26-Chievo 26-Spezia 24*-Pisa 24-Juve Stabia 24-Empoli 23-Venezia 22-Cremonese 21*-Cosenza 20-Trapani 15-Livorno 12

*Una gara da recuperare