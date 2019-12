Tardelli: “Tutti sapevano non può più bastare! Su Mancini invece…”

Marco Tardelli, in carica per la Presidenza AIC, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva a proposito del caso Catania: “La crisi societaria del Catania è un problema per tutta la Serie C e l’Assocalciatori dovrebbe aiutare i calciatori in difficoltà. Speriamo che risolva tutto nel modo migliore anche se non è facile. La giustificazione che ‘tutti sapevano’ non può valere. Penso che ci sia più la volontà di far andare via chi costa di più, ma per essere competitivi serve avere ambizione. Mancini? Ha fatto un ottimo lavoro, valorizzando giovani importanti. La strada è quella giusta anche se non ci sono nuovi Baggio o Del Piero: questo collettivo potrà fare bene a Euro 2020. Campionato di Serie A? Per lo scudetto dico senza ombra di dubbio che c’è anche la Lazio di Simone Inzaghi, non lontana dalle prime due anche con una partita da recuperare. La Serie A ha bisogno di giovani che diano forza al campionato. Con maggiore competitività arriveranno”.