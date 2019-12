Il 2019 è stato l’anno della Lazio, i biancocelesti hanno rubato la scena a tutti

Non succedeva da un bel po’. Ma il 2019 non è stato (solo) l’anno della Juventus. Facile a dirsi visto che i bianconeri hanno portato a casa lo Scudetto (ottavo di fila) ma c’è qualcuno in Italia che in bacheca ha messo addirittura un trofeo in più. Si tratta della Lazio di Simone Inzaghi che nell’arco dell’anno ha sollevato le braccia al cielo per due volte. Prima la Coppa Italia, conquistata a maggio scorso contro la l’Atalanta – altra vera sorpresa del 2019 – e poi una settimana fa, proprio contro la Juventus ha conquistato la Supercoppa italiana a Riyad. Simone Inzaghi ha costruito una squadra praticamente perfetta che ha come obiettivo per il 2020 quello di insidiare anche il duo di testa (Juve-Inter) nella volata Scudetto. E il Napoli?

Fonte: Il Mattino