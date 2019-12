Siani su Mertens e Callejon: “Anche in caso di addio nel loro sangue scorrerà l’azzurro”

Si può essere seri anche scherzando, ci prova Alessandro Siani, che fa ridere ma anche riflettere: «De Laurentiis ha promesso due grandi acquisti e infatti ha comprato una barca e una casa a Los Angeles. Scherzi a parte, il Napoli deve chiedersi quanto Mertens e Callejon, con la loro esperienza, possano essere ancora utili per la crescita dei futuri top-player che saranno acquistati. Perché, sia chiaro, il loro valore non è mai stato in discussione». C’è da aspettarsi di tutto: «Se un giorno ‘Ciro’ Mertens e ‘Gennarino’ Callejon andranno via – prosegue Siani – nel loro sangue azzurro, oltre al colesterolo e ai trigliceridi per eccesso di sfogliatelle e pizze fritte, scorrerà sempre sangue azzurro. Hanno dato tanto al Napoli e saranno sempre legati a questa città»

La Redazione