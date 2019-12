Lobotka non è uno così! Il passo difficile è convincere il Celta Vigo

Per Lobotka c’è da convincere il Celta Vigo, perché Lobotka non è uno qualunque nello scacchiere della squadra spagnola. Non a caso sulle sue tracce s’è stato anche il Milan che poi si è recentemente tirato indietro perché disposto a prendere il giocatore solo con la formula del prestito. Il Napoli, invece, è pronto a mettere 15 milioni sul piatto fin da subito. L’offerta agli spagnoli arriverà nelle prossime ore, forse prima ancora del nuovo anno. Difficile che possa arrivare un sì immediato e infatti gli azzurri sono pronti a rivedere l’offerta a ritoccarla verso l’alto spingendosi fino a 18-20 milioni. Per queste cifre, allora il Celta Vigo potrebbe vacillare fino al punto di crollare. Questo anche perché il Napoli può contare sulla volontà forte del giocatore che con l’intervento dei propri agenti proverà a far valere le proprie ragioni. Di sicuro c’è anche il gradimento di Gattuso perché Lobotka è un giocatore pronto, di 25 anni, che gioca nella Liga e ha messo insieme già 17 presenze con la nazionale slovacca.Fonte: Il Mattino