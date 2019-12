Mertens-Callejon, prendere o lasciare

Il futuro di Mertens e Callejon si deciderà tra 48 ore, quando con il 2020 sapranno di un rinnovo oppure dire addio a Gennaio o Giugno al Napoli. Per entrambi non è una scelta facile, la maglia azzurra per entrambi è stata unica, si è partiti da Benitez, poi si è proseguito con Sarri, infine Ancelotti con l’approdo a metà Dicembre di Gattuso. Con l’arrivo di Gennaio i calciatori senza il rinnovo sono liberi di scegliere dove andare a giocare la prossima stagione. Per il belga la proposta è di 4 milioni+bonus, al momento lui ha detto di no, con Dortmund, Shanguai e l’Arabia Saudita sullo sfondo. Per quanto riguarda lo spagnolo invece la situazione è ancora più complicata, 3,5 milione di ingaggio, mentre l’iberico ne vuole oltre 4 milioni. Il suo agente Quillon chiude alla possibilità al sì al Napoli per il rinnovo. Mancano 48 ore, o rinnovo o addio per i due idoli della tifoseria azzurra.

La Redazione