M . De Giovanni: “Mertens e Callejon? O rinnovano o vanno ceduti a Gennaio”

Dalle pagine del CdS, Maurizio De Giovanni il noto scrittore e tifoso del Napoli parla della situazione dei due calciatori sul rinnovo. «Il punto non è il rinnovo o l’addio ma la tempistica» spiega lo scrittore: «Il Napoli ha bisogno dei più partecipi Mertens e Callejon e non di quelli con un occhio fuori dalla finestra per vedere dove andare. Per questo tenerli fino a giugno senza rinnovo mi sembra una sciocchezza. Mi auguro che la situazione si risolva quanto prima». De Giovanni aggiunge: «Comunque vada, sarà difficile sostituirli. Lozano ne è la prova: è stato pagato 42 milioni ma non si è ancora rivelato adeguato, tant’è vero che a destra gioca sempre Callejon».

La Redazione