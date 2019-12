Tra il Napoli e Lobotka, c’è una distanza di 5 milioni

Il Napoli è sempre alla ricerca del regista per il mercato di Gennaio e in cima alla lista ormai è chiaro c’è Stanislav Lobotka. Il calciatore slovacco si sente spesso con il connazionale ed ex azzurro Marek Hamsik, lui lo avrebbe voluto due anni fa come compagno di squadra ma non se ne fece nulla. Secondo le pagine odierne del Corriere dello Sport, questa volta potrebbe andare diversamente, visto che il giocatore del club iberico vuole il Napoli e non vede l’ora di fare le valigie. C’è da trovare le intese tra le società, c’è ancora la distanza di 5 milioni, con il Milan sullo sfondo ad essere vigile. La sensazione è che arrivando ad una via di mezzo si possa trovare l’intesa,

La Redazione