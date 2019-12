SKY – Il Napoli vuole Lobotka, occhio al Milan

Il Napoli ha ormai dirottato tutte le sue attenzioni per il ruolo di regista su Lobotka del Celta Vigo, visto che per Torreira la strada è sempre più tortuosa. Sul calciatore slovacco, ci sarebbe anche il Milan, come conferma il sito di Gianluca Di Marzio, ma al momento sono solo sondaggi. Il club azzurro ha avviato i primi contatti con gli agenti del regista del Celta Vigo e nei prossimi giorni lo farà con la società spagnola. L’offerta sarebbe intorno ai 15 milioni +bonus che arriverebbero in tutto a 20, dimezzando così il valore della clausola sui 50 milioni.

