Di Lorenzo si è imposto sin dal primo giorno, Giuntoli ha anticipato tutti

OCCHIO LUNGO

Di Lorenzo (ora in vacanza con la sua Clarissa in dolce attesa) ha sorpreso davvero tutti, a partire con ogni probabilità da se stesso. Ma il “senno del poi” ce l’aveva avuto ben chiaro Giuntoli, riuscendo a definire il tutto nel mese di maggio, mediante un’operazione lampo effettuata con le sole luci di posizione. Otto milioni ed uno di bonus all’Empoli che ora – con quella rivalutazione pressoché fulminea – potrebbero essere già quadruplicati. Tutto peraltro certificato da ciò che ha fatto vedere in campo, nonostante non gli sia stata concessa tregua. Di Lorenzo ha, come se non bastasse, dribblato anche il periodo d’acclimatazione, riuscendo già dai primissimi giorni di ritiro ad imporsi all’attenzione generale.

Fonte: CdS