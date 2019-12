Napoli-Lobotka, previsto a breve un blitz a Vigo

Il Napoli ha ormai deciso di puntare tutto su Stanislav Lobotka per il ruolo di regista e in queste ultime ore si è arrivato ad un punto di svolta tra le parti. Secondo le pagine odierne del Corriere dello Sport, la distanza si è decisamente assottigliata dal punto di vista economico. La clausola era sui 50 milioni, cifra che il club azzurro non poteva permettersi di pagare, ora con 25/30 milioni si può chiudere. La novità più importante è che nei prossimi giorni potrebbe esserci un blitz del d.s. Giuntoli a Vigo per trattare con la società spagnola, fosse realmente così, allora sarebbe un ulteriore passo verso l’acquisto dello slovacco. Lobotka ha come compagna la cantante Daniela Nizolova e da poco hanno una figlia di nome Linda. Lui sarebbe entusiasta di giocare nel Napoli, visto che sarebbe un passo importante per la sua carriera sportiva. I prossimi giorni saranno decisivi.

La Redazione