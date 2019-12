I dati di Insigne smentiscono le critiche ricevute dal capitano

SPINTA RINGHIO

Nelle ultime due gare, quelle disputate da esterno puro d’attacco, ci sono degli indici che dimostrano anche un upgrade sensibile sotto la gestione Gattuso. Affidando il resoconto statistico a WyScout in questa circostanza, si percepisce come il partire da una posizione più avanzata, diminuisce il campo da coprire ed aumenta la lucidità in zona gol: per la prima volta in stagione, Insigne ha fatto 100%: 3 conclusioni provate, tutte verso lo specchio. Contro il Parma, invece, Insigne aveva provato 7 tiri, massimo stagionale per il 24 partenopeo. Sempre attraverso l’analisi fatta da InstatScout, la corsia di sinistra, quella occupata da Insigne, ha costruito 10 reti finora, il 37% del totale, considerando anche un 30% di gol arrivato da palle inattive (tra calci d’angolo, sviluppi di calcio di punizione e calci di rigore). Inoltre, il capitano del Napoli è stato l’uomo che ha completato più tiri (45), trovando per 20 volte lo specchio (43% di precisione): un dato che smentisce diversi luoghi comuni, soprattutto se rapportato al 20% di precisione di Mertens e Zielinski ed al 37% di Callejon. Solo Milik, con un 50% netto (28 tiri, 14 nello specchio) è stato, tra gli attaccanti titolari, più preciso di Insigne, finora in Serie A.

Fonte: Il Mattino