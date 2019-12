Canè sull’ex tecnico: “Non ha sbagliato Ancelotti, lo hanno fatto altri nella società”

Dalla sua lunga intervista rilasciata a il Roma (Clicca qui per la versione integrale) Canè risponde alla domanda

Cosa ha sbagliato Ancelotti?«Lo hanno fatto sbagliare. A qualsiasi allenatore venga detto dalla società di far giocare qualcuno, fa tutto il contrario. Ancelotti lo ha fatto, per alcuni momenti ha avuto ragione e per altri no. Ma ciò che dico è che il problema è a monte. Non ci si può svegliare la mattina e dire ‘Vinciamo il campionato’. Lui è arrivato l’anno scorso e già c’era questa voce. Ma come si può fare se Sarri ha fatto 92 punti e non ci è riuscito? I risultati non arrivano solo con il nome di un grandissimo allenatore, sono i giocatori che scendono in campo. È stata fatta una campagna acquisti non da grande club».