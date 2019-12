La Champions come autofinanziamento, per De Laurentiis l’Uefa è una manna

Calcoli, milioni, guadagni sicuri e anche potenziali. La Champions, per un club che come il Napoli non ha alle spalle petrodollari o multinazionali orientali o mediorientali, è una manna. E’ ossigeno per l’uomo solo, per l’imprenditore unico al comando di nome Adl: va da sé che può serenamente considerarsi una sorta di autofinanziamento necessario per scrivere con ambizione programmi e progetti futuri ma anche presenti. A cominciare dal mercato di gennaio: cioè gli acquisti, gli uomini che serviranno a garantire una svolta tecnico-tattica, e magari anche ambientale, che allo stato attuale non è soltanto fondamentale in quanto tale, ma anche in vista dell’impresa, della scommessa europea che Gattuso ha raccolto dopo l’esonero di Ancelotti. Fonte: CdS