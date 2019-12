Il San Paolo di nuovo protagonista: sospese le gare di atletica e l’Inter è alle porte

San Paolo off limits

Nelle ore che hanno preceduto la vigilia di Natale, a seguito alle violenti raffiche di vento che hanno compromesso alberi, insegne e strutture in tutta la città, anche nello stadio San Paolo si sono registrati danni alla struttura superiore e sulla pista, che in occasione dell’Universiadi è stata completamente rifatta, sono stati rinvenuti il distacco e la caduta di alcuni cupolini.



Per motivi precauzionali il Comune di Napoli ha pertanto disposto la chiusura immediata delle aree superiori dello Stadio in attesa delle verifiche di tenuta e degli immediati interventi programmati a seguito dei riscontri avvenuti per l’ultimo incontro calcistico ed utili a permettere l’accesso ordinario in sicurezza per ogni attività sulla pista e sul terreno di gioco dell’impianto. In conseguenza a tale comunicazione – spiegano gli organizzatori dell’evento podistico – lo svolgimento della 10° edizione del San Paolo Sport Day 2019 risulta pertanto “in sospeso” sino a nuova comunicazione da parte degli uffici competenti, non essendo possibile l’ingresso in alcuna parte superficiale dell’impianto in maniera sicura per l’incolumità dei partecipanti. Fonte: mattino.it