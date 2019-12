Danilo Caravello, procuratore sportivo, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Sportiva. “Kulusevski? Inter, Juventus e Napoli stanno facendo a gara per assicurarselo già a gennaio, ma non sarà semplice vincere la resistenza del Parma. Milan e Fiorentina dovranno fare parecchio in un mercato particolare come quello invernale, Roma e Napoli hanno bisogno di innesti di assestamento, la Juventus invece guarderà già al futuro”