Lobotka potrebbe avere una figlia che “parla” napoletano

Potrebbe essere l’arrivo in un top club, perchè il Napoli lo è e Lobotka lo sa. Se l’affare dovesse andare in porto la sua carriera calcistica potrebbe giungere ad un punto di svolta. Il Napoli potrebbe essere la sua vera, grande occasione. Insieme ad un altro cambiamento, a carattere più personale, però: diventerà papà. Sì, lo ha svelato lui stesso a mezzo social insieme con la compagna, la cantante slovacca Daniela Nizlova: la bimba, perché è di una femminuccia che si tratta, si chiamerà Linda. Tutto deciso. Ma il futuro di Stani, invece, resta in bilico: tra Napoli e Vigo, per il momento, in attesa di sviluppi.

Fonte: CdS