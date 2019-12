Mercato – Paredes al Napoli e Psg con diritto di prelazione

Il centrocampo del Napoli ha bisogno di un rinforzo, un regista in special modo. In cima alla lista c’è Torreira, ma sull’ agenda ci sono anche altri nomi. Stando alle pagine di Tuttosport, il Napoli sarebbe ancora interessato a Leandro Paredes. La permanenza dell’ex regista di Empoli e Roma, al PSG non è scontata, dato che il calciatore non ha fatto luccicare gli occhi né alla dirigenza né ai tifosi del club parigino. Qualora il Napoli riuscisse a prendere Paredes, l’accordo con i proprietari del PSG sarebbe quello di una prelazione sui big della rosa azzurra in vista della sessione estiva del calciomercato. Di conseguenza, il PSG avrebbe poi “diritto” a trattare in prima linea i talenti del Napoli qualora il club azzurro decidesse di venderli. Non solo Lobotka dunque per il ruolo di regista in azzurro.