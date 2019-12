Lo “strano mercato” – Lo scambio Llorente/Politano porterebbe…Piatek!

Il mercato è strano e può succedere di tutto, chi segue il calcio, lo sa. Potrebbe capitare che da uno scambio di cui due società discutono, l’affare si faccia con la terza società. Per esempio, leggendo le pagine del quotidiano TuttoSport, si può ipotizzare che nel caso di ok per lo scambio Llorente-Politano tra Napoli e Inter, per gli azzurri potrebbe riaprirsi la pista Piatek, attaccante del Milan. Il centravanti infatti, in rossonero, potrebbe essere chiuso dall’ arrivo di Zlatan Ibrahimovic, ormai ai dettagli con il club. Un eventuale nuovo interesse del Napoli dipenderebbe però anche dalla cessione o meno di Mertens a gennaio. In questo momento il belga dovrebbe restare al Napoli, dopo aver peraltro rifiutato un’offerta dal Borussia Dortmund, club della Bundesliga.