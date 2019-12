Incertezza sui tempi di recupero di Koulibaly e Maksimovic

Il Napoli ritornerà ad allenarsi il 30 Dicembre a Castel Volturno, con il pensiero di fermare una delle capolista del campionato, l’Inter di Conte, ma con la preoccupazione sulle condizioni dei difensori centrali. Se c’è un cauto ottimismo per Luperto e Manolas, invece non si sa con certezza per quanto riguarda Koulibaly e Maksimovic. Sul senegalese c’è da dire che lui ha voglia di riscatto dopo l’errore commesso contro Kulusevski del Parma. Maksimovic oltre ai problemi fisici, c’è stato il rosso subito contro l’Udinese che lo ha tenuto fermo due partite. La buona notizia per Gattuso è che ci saranno 10 giorni per tentare i loro recuperi, del resto Lukaku e Martinez bisogna avere il meglio e il tecnico del Napoli si augura che lo staff medico gli possa dare ottime notizie.

La Redazione