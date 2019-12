Il nome nuovo per la mediana è quello di Danilo Pereira

Il Napoli sembra aver messo gli occhi di lui, un nome nuovo sulla lista di Giuntoli, come riferisce l’edizione odierna della Repubblica. Si tratta del portoghese, classe 91′, Danilo Pereira, in forza attualmente al Porto. Gattuso, in costante contatto con il presidente De Laurentiis e il ds azzurro, preferirebbe poter lavorare con il nuovo acquisto già al rientro dalle vacanze. Il calciatore portoghese è stato scelto in base alla sua presenza fisica in mediana, alto 1,88, così come li preferisce l’allenatore del Napoli. Ci sarà da contrattare con le richieste economiche dei lusitani.