ESCLUSIVA – G. Nicolao (terz. Olympia Agnonese): “Erminio Rullo determinante perchè ha creduto in me”

In Italia si cerca in ogni categoria di realizzare i propri sogni, come ad esempio per il terzino sinistro in forza da quest’anno alla Polisportiva Olympia Agnonese e in cerca di conferme dopo la buona stagione con l’Aversa Normanna a livello personale. Di questo ma anche dei suoi ex compagni del Napoli Primavera e su Lorenzo Insigne il ragazzo di Nocera Inferiore ne ha parlato in un’intervista a “ilnapolionline.com”.

Da quest’estate sei all’Olimpia Agnonese, compagine di serie D. Cosa ti ha convinto ad accettare la squadra di Isernia? “Sicuramente avere tra i compagni di squadra Erminio Rullo che è una grande persona ed è stato un ottimo calciatore,lo stimo tanto e per questo ho accettato subito,mi sentivo che mi avrebbe fatto migliorare tanto soprattutto da allenatore nel mio ruolo dove lui ha fatto una grande carriera.Anche se l’Agnonese si trova in un piccolo paese è una grande società con all’interno persone molto serie e che fanno questa categoria da ben 13 anni con grande professionalità(anche questo ha contribuito). Sin dall’inizio il mister mi ha fatto capire quanto credeva in me,e grazie a lui e alla squadra mi sto esprimendo al meglio”.

Quali sono gli obiettivi tuoi personali nella squadra e del club stesso in campionato? “Il mio obiettivo sicuramente è continuare a fare come sto facendo,penso al presente con la speranza di tornare al più presto nei professionisti.L’obiettivo del club è la salvezza,abbiamo fatto un grande girone di andata,quasi nei playoff con una squadra abbastanza giovane,il girone di ritorno sarà molto difficile ma battaglieremo su ogni campo come abbiamo sempre fatto provando sempre ad esprimere le idee di gioco che il mister ci ha trasmesso. Fino a questo momento in diciassette partite per i compagni di squadra ben dieci assist. Mi auguro di sbloccarmi in zona gol, ma quello che conta è arrivare in zona play-off dove non siamo distanti, però sarei felice se prima o poi dovessi anche trovare la via della rete”.

Tra le gare casalinghe e in trasferta quanti tifosi vi seguono di media in campionato? “Le persone ad Agnone seguono il calcio con passione ,anche se è una piccola realtà in casa ci seguono sempre in tanti,è una piccola oasi felice grazie soprattutto alla società che non fa mancare nulla. Noi cercheremo di dare il massimo da qui a fine stagione per rendere felici i nostri tifosi e regalare al club il traguardo dei play-off”.

Oltre te è stato acquistato il tuo ex compagno di squadra del Napoli Primavera Emanuele Allegra. Davvero per te un vantaggio visto che vi conoscete da molti anni. “Si, come hai detto tu, Allegra è in squadra con me,sono felice che dopo 10 anni di amicizia, siamo ritornati a giocare insieme,spero che insieme riusciremo a risalire visto che i nostri percorsi sono un po’ simili perché abbiamo avuto nello stesso periodo infortuni gravi,merita tanto come calciatore e come uomo”.

Quest’anno dell’ex Napoli Primavera si stanno mettendo in evidenza Bifulco con la Juve Stabia, Celiento con il Catanzaro e Roberto Insigne a Benevento. E’ un anno magico per voi ex azzurri. “Sono contento per tutti i ragazzi che stanno facendo bene perché fanno tanti sacrifici ed è bello vedere i propri compagni raggiungere obiettivi, gli auguro il meglio, visto che non sono solo ottimi calciatori, ma anche ragazzi d’oro, meritano tutte queste soddisfazioni e mi auguro che possano raggiungere importanti traguardi”.

Ti vorrei chiedere di Lorenzo Insigne che non sta vivendo un periodo positivo a Napoli. Fosse con te in questo momento cosa gli diresti in particolare? “Lorenzo è un grande campione, è sempre riuscito ad uscire da momenti difficili più forte di prima,sono convinto che farà bene. Sono anni che gioca con la maglia del Napoli, sa cosa significa da tifoso vivere questi momenti difficili e sono certo che saprà ritrovarsi e ritornare ai suoi antichi splendori”.

Infine cosa chiedi al tuo 2020 nell’Olimpia Agnonese? “Continuare il mio percorso di crescita,lavorando ogni giorno con umiltà e impegno,sperando di togliermi tante belle soddisfazioni. Fino ad ora mi posso ritenere soddisfatto del campionato della squadra e del mio rendimento. Alla ripresa delle ostilità dovremo continuare con gioco e risultati per risalire sempre di più la china”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

