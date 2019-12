Matteo Materazzi: “Koulibaly via a giugno? No, non credo”

Oggi, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Matteo Materazzi, agente FIFA, e procuratore sportivo. Ecco le sue parole riportate da Ilnapolonline: “Fabian via da Napoli? E’ un giocatore appetibile per il Real Madrid ed il Napoli non sta andando benissimo. Valore-Fabian? ADL chiede sempre grandi offerte, però per quello che ha fatto quest’anno il prezzo potrebbe abassarsi. Credo che il suo prezzo di mercato, adesso, si aggiri intorno ai 40 milioni. Paredes Napoli o Juve? Più Juve. Koulibaly via a giugno? No, non credo. Sarri ritorno a Napoli? Domanda difficile, anche perché è visto come un traditore dai tifosi del Napoli”