I mercati del Napoli di gennaio che hanno avuto un senso? L’anno 2014 con i ragazzi del ’91

Quel mercato del Napoli 2014……….

Ghoulam, Jorginho e poi Koulibaly – sono classe ‘91, avevano ventitré anni nel momento in cui il Napoli li acquistava o li bloccava. Il mercato di gennaio del 2014 ha avuto un senso. E lo orchestrò Benitez con la dirigenza.

Riccardo Bigon (e da quello di Maurizio Micheli, attuale capo dell’area scouting), spunta il nome di Faouzi Ghoulam: è un giovanotto algerino, gioca nel Saint Etienne, costa «appena» 5,5 milioni di euro e va completare la catena di sinistra, con Hamsik e Insigne, con la sua eleganza e il suo atletismo. E poi serve un regista: c’è il giovane Jorginho a Verona, 4,5 milioni per la comproprietà rappresentano il costo della prima parte d’un calciatore che poi ne frutterà una sessantina. Ma il colpo è un altro: il Napoli prenota Koulibaly dal Genk, lo acquista di fatto per una cifra vicina agli 8 milioni di euro e lo lascia in Belgio per sei mesi ancora.Fonte: CdS