Beffa cinese per Callejon mentre in Europa c’è chi paga 10 milioni per Mertens

Callejon rischia di rimanere beffato: la sirena Benitez lo chiama al Dalian, la squadra di Hamsik, ma a rompere le uova nel paniere ci pensa il governo cinese che introduce il tetto di ingaggio di 3 milioni di euro per ogni nuovo straniero che da gennaio arriverà nel campionato della Grande Muraglia. In pratica, l’offerta di rinnovo del Napoli. Addio paperoni, a meno che il club cinese non abbia un altro club amico lontano dalla Cina a cui far ingaggiare il campione di turno e poi prenderlo in prestito, facendo pesare lo stipendio sul bilancio della società non cinese. Vedremo l’evoluzione della faccenda. Si complica così l’ipotesi del trasferimento in Cina anche per Mertens, l’altro azzurro che va a scadenza. Dries si gira attorno: c’è il Borussia Dortmund che pare pronto a pagare i 10 milioni della clausola a gennaio. Per il belga, il Napoli non è intenzionato ad alzare barricate. Fonte: Il Mattino