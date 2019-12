Serie B: L’Ascoli riesce ad avere ragione del Pisa grazie a Cavion

Giovedì 26 dicembre ore 18:00

Ascoli-Pisa 1-0 Cavion (A) 68′

ASCOLI (4-3-1-2): Leali, Andreoni (Troiano 84′), Gravillon, Brosco, Padoin, Piccinocchi (Ardemagni 63′), Cavion, Petrucci, Brlek, Da Cruz, Scamacca (Gerbo 79′). A disposizione: Lanni, Valentini, D’Elia, Scorza, Troiano, Gerbo, Ardemagni, Chajia, Rosseti, Beretta. Allenatore: Zanetti.

PISA (3-1-4-2): Gori, Ingrosso (Moscardelli 71′), Benedetti, Aya, De Vitis, Lisi, Verna, Pinato (Siega 69′), Liotti (Di Quinzio 77′), Minesso, Fabbro. A disposizione: Perilli, D’Egidio, Fischer, Belli, Siega, Di Quinzio, Moscardelli, Masucci, Giani. Allenatore: D’Angelo.

Arbitro: Rapuano.

Ammoniti: Piccinocchi (A) 44′, De Vitis (P) 52′, Benedetti (P) 74′, Leali (A) 83′, Aya (P) 91′, Gerbo (A) 92′.

Note: recupero p.t. 3′, recupero s.t. 6′.

Primo tempo. La prima occasione arriva al 13′ col destro di Cavion bloccato in tuffo da Gori, al 21′ Cavion si libera al tiro dal limite e col destro cerca il palo lontano difettando però in precisione. La gara è molto vivace ma al momento di concludere a rete entrambe le squadre faticano a creare azioni degne di nota, al 36′ Scamacca cerca gloria personale da fuori col destro ma la sfera termina sul fondo non di molto. Nel finale di tempo Brklek cerca il goal per i bianconeri ma Gori è attento chiudendo così la prima frazione sullo 0-0.

Secondo tempo. Nella ripresa l’Ascoli sblocca il punteggio con la spettacolare sforbiciata di Cavion sul perfetto cross di Andreoni, la squadra di casa continua ad attaccare e al 71′ Scamacca con una pregevole girata di prima intenzione sfiora il palo. Col passare dei minuti i giocatori pisani faticano a creare azioni degne id nota così la squadra marchigiana amministra in vantaggio, nel finale di gara Brlek cerca il raddoppio sprecando tutto da due passi così la sfida termina con la vittoria bianconera.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in meno

Benevento 43-Pordenone 31-Cittadella 29-Crotone 28-Ascoli 27-Perugia 27-Frosinone 26-Salernitana 26-Entella 25-Pescara 25-Chievo 25-Pisa 23–Empoli 22-Cremonese 21*-Juve Stabia 21-Spezia 20*-Cosenza 20-Venezia 19-Trapani 15-Livorno 11

*Una gara da recuperare