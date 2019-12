Di Marzio: “Allan può giocare alla Casemiro, sui rinnovi…”

L’ex allenatore del Napoli Gianni Di Marzio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del centrocampo azzurro e delle possibili combinazioni: “Al Napoli manca il regista, ma può vincere anche con Allan. Allan potrebbe giocare alla Casemiro? Sì, può essere posizionato ‘bloccato’ davanti alla difesa. Allan, però, si fa prendere dalla foga e si stacca, non sempre dà equilibrio. Bisognerebbe convincerlo. Se vedo Piotr Zielinski esterno offensivo? No, deve fare la mezzala o il playmaker, anche se non è il ruolo adatto. José Callejon e Dries Mertens via a scadenza? Errore gravissimo, un errore ‘blu’: i loro rinnovi andavano fatti al massimo a giugno, non a stagione in corso. Gennaro Gattuso è un buon allenatore, giovane, e trasmetterà la sua carica ai giocatori. Gattuso era un cagnaccio che ti mordeva dietro al collo, ma tatticamente era bravo. La partita la vede bene ed è sereno, non solo aggressivo. E’ un guerriero che ti trascina, gli piacciono tanto i calciatori bravi nel giro-palla”.