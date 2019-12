Marolda: “Ci sono 2 problemi evidenti: arbitri e rigori e su Ancelotti…”

Il giornalista Ciccio Marolda ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live: “Ci sono due problemi evidenti: quello degli arbitri, che pensavamo potesse attutirsi con la tecnologia, che invece ha creato solo ulteriori problemi per questioni legate alla gestione del VAR; e la questione rigori, che ha danneggiato un Napoli che avrebbe meritato qualche penalty in più a suo favore. Io però discuto le prestazione della squadra e la sua mentalità, perché ha perso carattere e qualsiasi voglia di reazione. L’ha ritrovata, questa voglia? Forse. Io non lo so: lo rivedremo a gennaio, quando ci saranno partite importanti da disputare. Per adesso è ancora presto per esprimersi. Carlo Ancelotti? Ha avuto un ruolo non di allenatore, ma di demolitore: il Napoli ha cancellato tutto quello che aveva fatto. Ancelotti ha commesso tanti errori“.