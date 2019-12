Serie B: Benevento sempre in vetta, poker salernitano all’Arechi

Giovedì 26 dicembre ore 15:00

Chievo-Benevento 1-2 Vignato (C) 27′, Maggio (B) 35′, Tuia (B) 45’+2′

Cremonese-Juve Stabia 1-1 Forte (J) 2’Ceravolo (C) 8′

Frosinone-Crotone 1-2 Mazzotta (C) 24′, Paganini (F) 44′, Marrone (C) 90′

Livorno-Pescara 0-2 Galano (P) 15′, Maniero (P) rig. 29′

Salernitana-Pordenone 4-0 Djuric (S) 3′ 61′, Kiyine (S) 64′ 89′

Trapani-Perugia 2-2 Luperini (T) 23′, Iemmello (P) rig. 62′, Pettinari (T) 64′, Falcinelli (P) rig. 85′

Venezia-Cittadella 1-2 Diaw (C) 10′, D’Urso (C) 20′, Ceccaroni (V) 77′

Chievo-Benevento. La prima occasione arriva al 18′ col tentativo di Djordjevic dall’interno dell’area murato da Hetemaj in extrmeis. Al 27′ arriva il vantaggio clivense col bellissimo tiro al volo di Vignato. Al 35′ i sanniti pareggiano i conti col colpo di testa dell’ex Napoli Christian Maggio, nel finale di tempo Tuia completa la rimonta chiudendo la prima frazione sul 2-1 campano. Nella ripresa Vignato cerca Meggiorini in area ma la punta di casa manca l’impatto con la sfera da due passi. Al 60′ Insigne entra in area e crossa per il liberissimo Improta ma Nardi in tuffo salva i suoi. Nel finale il Chievo cerca il pareggio col colpo di testa di Esposito ma la sfera centra in pieno il palo così la sfida termina con la vittoria sannita.

Cremonese-Juve Stabia. Passano appena 2 minuti e Forte sblocca la contesa con un perfetta girata dopo un’azione insistita di Caserta. Già all’8′ però arriva il pareggio grigiorosso col colpo di testa di bomber Ceravolo. Al 20′ Migliore calcia al volo ma Russo compie un miracolo respingendo sui piedi di Ceravolo che si divora il raddoppio a porta vuota, nel finale di tempo nessuna delle due squadre si porta in vantaggio così si va a riposo sull’1-1. Nella seconda frazione Gustafson controlla la sfera in area e calcia a botta sicura ma Russo compie un autentico miracolo in tuffo. Al 59′ Migliore si mette in proprio e col mancino cerca l’eurogoal mancando la porta di pochissimo. Nel finale nessuna delle due squadre riesce a segnare il goal-vittoria così la sfida termina in parità.

Frosinone-Crotone. La prima occasione del match arriva al 15′ col destro di potenza di Haas che si schianta sul palo. Al 24′ arriva però il vantaggio pitagorico col facile tap-in di Mazzotta sul cross teso di Mustacchio. I padroni di casa cercano la reazione e nel finale di tempo Paganini si inserisce con i tempi giusti e col destro chiude i primi 45 minuti sull’1-1. Nel secondo tempo i ciociari cercano il pareggio e al 70′ Dionisi lanciato a rete serve Ciano solo davanti al portiere ma Cordaz col piede destro si dimostra provvidenziale. Nel finale i calabresi riescono a riportarsi in vantaggio grazie a Luca Marrone che chiude la sfida dello Stirpe sul definitivo 2-1 calabrese.

Livorno-Pescara. Il primo brivido dell’incontro arriva al 12′ con la super parata di Plizzari sul missile di Memushaj dal limite. Passano 3 minuti e Galano sblocca il match con un diagonale mancino che si insacca sotto al sette. Al 29′ il Delfino raddoppia le marcature col calcio di rigore trasformato dallo specialista Mancuso. Nel finale di tempo i livornesi faticano a reagire così si va a riposo sul 2-0 biancazzurro. Nella ripresa il Pescara cerca il tris in due occasioni con Kastanos e maniero ma entrambi i calciatori non avevano fatto i conti con Plizzari, nel finale non arriva la reazione livornese così al triplice fischio il Delfino si aggiudica la contesa.

Salernitana-Pordenone. Passano appena 3 minuti e i campani sbloccano il punteggio col colpo di testa ravvicinato di Djuric sul cross perfetto di Lombardi. Al 10′ salernitani vicini al raddoppio in due occasioni col missile di Kiyine respinto da Di Gregorio e col tap-in di testa di Djuric deviato nuovamente dal portiere ospite. Nel finale di tempo Akpa Akpro cerca gloria personale col destro ma Di Gregorio si dimostra provvidenziale così si va a riposo sull’1-0 campano. Nei secondi 45 minuti arriva il raddoppio salernitano col missile dalla distanza di Djuric. E’ un dominio dei padroni di casa e al 64′ arriva anche il tris con Kiyine che dopo un’azione personale lascia partire un missile imparabile. Al 70′ Pogeba dalla trequarti calcia di potenza col sinistro ma Micai respinge, nel finale Kiyine sigla la personale doppietta chiudendo la sfida dell’Arechi sul definitivo 4-0.

Trapani-Perugia. Sin dalle prime battute entrambe le squadre faticano ad alzare il ritmo. La prima occasione arriva al 23′ col perfetto tiro di prima intenzione di Luperini che vale l’1-0 siciliano. Al 33′ ancora Luperini pericoloso con una conclusione all’altezza del dischetto del rigore larga di pochissimo, nel finale di tempo Buonaiuto sbuca alle spalle di tutti in area ma manca lo specchio di un soffio così si va a riposo sull’1-0 trapanese. Nella seconda frazione i padroni di casa sfiorano il bis con la traversa colpita da uno scatenato Luperini. Al 60′ Trapani in 10 uomini per l’espulsione di Standberg che causa un calcio di rigore per il Perugia. Dal dischetto parte Iemmello che sigla il pareggio con un destro a fil di palo. Al 64′ però il Trapani torna in vantaggio col tap-in di Pettinari dopo un errore di Vicario. Nel finale l’arbitro assegna il secondo penalty del match al Perugia ma espelle anche Gyomber per eccessive proteste ristabilendo la parità numerica, dal dischetto parte questa volta Falcinelli che spiazza Carnesecchi chiudendo la sfida sul definitivo 2-2.

Venezia-Cittadella. Gli ospiti provano ad alzare il ritmo sin dalle prime battute e al 10′ passano in vantaggio con Diaw che solo davanti al portiere non perdona. Al 20′ arriva il raddoppio del Citta col perfetto tiro dai 20 metri di D’Urso sul quale Lezzerini non può nulla. La prima occasione del Venezia arriva al 41′ col mancino angolato di Maleh respinto da Paleari chiudendo così i primi 45 minuti sul 2-0 ospite. Nella ripresa il Citta continua a spingere e al 54′ sugli sviluppi di un corner Ghiringhelli sfiora la traversa. Al 77′ i lagunari riaprono le sorti dell’incontro col colpo di testa di Ceccaroni sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma al triplice fischio il Citta conquista la vittoria.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in meno

Benevento 43-Pordenone 31-Cittadella 29-Crotone 28-Perugia 27-Frosinone 26-Salernitana 26-Entella 25-Pescara 25-Chievo 25-Ascoli 24-Pisa 23-Empoli 22-Cremonese 21*-Juve Stabia 21-Spezia 20*-Cosenza 20-Venezia 19-Trapani 15-Livorno 11

*Una gara da recuperare