Di Marzio: “Elmas mi era stato suggerito già da Nestorovski”

L’ex allenatore del Napoli Gianni Di Marzio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del momento azzurro e delle scelte dei partenopei: “Quali sono i calciatori del Napoli che sono migliorati sotto la gestione di Carlo Ancelotti? Beh, Giovanni Di Lorenzo è sicuramente migliorato con l’allenatore di Reggiolo. Ma era appena arrivato? Sì, però all’Empoli e dopo una lunga gavetta nelle serie migliori. Anche Eljif Elmas mi piace, però deve irrobustirsi. E’ in una fase di crescita muscolare e fisica, sono aspetti in cui deve migliorare. Può fare il regista? No, non scherziamo: è la classica mezzala. Il macedone salta bene l’uomo e gioca sempre con la testa alta. E’ bravo anche ad inserirsi. Non è un campione, ma un ragazzo giovane e promettente che ha fatto tutta la trafila delle giovanili nel suo paese. Vi confesso che a me è stato suggerito già in passato, a suggerirmelo fu un suo connazionale, Ilija Nestorovski, quando giocava nel mio Palermo. Ora è l’attaccante dell’Udinese”.