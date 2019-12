Il lungo tormentone invernale riguardante Ibrahimovic sta per terminare, visto che l’attaccante svedese in queste ore, come riportato dal sito di Di Marzio, ha accettato la corte del Milan. Per lui è un ritorno al passato, visto che ha già indossato la maglia rossonera. Tra stasera e domani si definiranno i dettagli dell’affare che legherà Ibrahimovic alla squadra di Pioli per sei mesi. Napoli, Everton e Bologna beffate al foto-finish.

La Redazione