UFFICIALE – Camilla Pavana al Napoli femminile

Il Napoli femminile, capolista del campionato di serie B, non si accontenta e in vista della ripresa delle ostilità, si è rinforzata in difesa. Si tratta dell’ex Chievo Fortitudo Women classe ’99 Camilla Pavana, ha giocato con le nazionali Under 16 e 17 e ritrova come compagna di reparto Chiara Groff. A livello di club ha militato nel Mantova e nel Bardolino. Domani ci sarà la presentazione di Camilla Pavana, presso il campo Simpatia. In campo potrebbe debuttare il 5 Gennaio contro la Roma femminile, quando si augura di recuperare De Biase e Di Marino.

La Redazione