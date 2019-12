Marchetti: “Mertens ha una clausola per liberarsi a gennaio…”

Il giornalista Luca Marchetti ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito dei possibili interventi sul mercato del Napoli, soffermandosi sulla situazione legata a Mertens: “Avete già festeggiato il Natale? Perché nel mercato, parlare di doni sotto l’albero è sicuramente di moda, ma ormai anche abusato. Ce ne sono altri molto interessanti, che potranno essere oggetto di rinnovo o di asta… Eriksen, Willian, Meunier, Callejon, Bonaventura… oppure Matic o Mertens per il quale il Napoli ha offerto il rinnovo (a circa 4 milioni bonus compresi) ma sul quale per gennaio (c’è la clausola a 10 milioni circa) c’è il Borussia Dortmund e per giugno c’è invece la fila…”.