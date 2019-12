Younes in partenza: due club vogliono il tedesco per Gennaio

Il Napoli è molto attivo in vista del mercato di Gennaio. Secondo l’esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport Nicolò Schira Amin Younes potrebbe partire durante questa finestra di finestra di mercato. L’ala tedesca finora in questa prima parte di stagione ha collezionato 7 presente e per questo motivo vuole giocare con più continuitá. Sul giocatore classe 93′ ci sono gli interessi di Werder Brema e Genoa, che potrebbero puntare a prenderlo in prestito