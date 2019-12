Graziani:”Mi aspettavo un altro gioco da Sarri.Il Napoli mi ha deluso”

Queste le parole di Ciccio Graziani,ex Roma e Torino, sul campionato e sul cammino degli azzurri:

“Ci sono stati molti cambiamenti soprattutto in panchina ma non ho visto passi in avanti.La Juventus con Sarri non sta facendo quel gioco brillante che ci aspettavamo.Fiorentina e Sampdoria navigano in acque difficili e non essendo abituate a lottare per non retrocedere può essere un problema.ma le delusioni più grandi sono state Milan e Napoli.Mi auguro una ripresa nel 2020”.