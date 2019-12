Carnevali: “Siamo stati dei polli, la sconfitta è tutta colpa nostra”

L’AD del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta di Modena a proposito della squadra e del tecnico neroverde: “Le parole di De Zerbi? Penso sia stato uno sfogo dettato dall’amarezza. Come a tutti, anche a lui sono girate le scatole per aver perso così. Strascichi? Non credo. A livello di corsa e intensità la squadra nei primi 45 minuti ha speso tantissimo, il problema è che non abbiamo concretizzato. In certi momenti devi determinare, mentre qualche giocatore paga un po’ di paura. Chiamiamola così. Siamo stati dei polli, perché la sconfitta è tutta colpa nostra. Il Napoli ­pur essendo superiore al Sassuolo non ha mostrato nulla di che, purtroppo gli episodi determinano risultati e giudizi. Se avessimo vinto si sarebbe parlato di un Sassuolo straordinario, invece siamo qui a rimpiangere altri punti buttati via. In campo ci vanno i giocatori e quando si può bisogna fare gol: se non lo fai diventa un problema. Anche in difesa servirebbe più attenzione”.