Anche il Napoli su Kulusevski: Ecco l’offerta dei partenopei per lui!

Dejan Kulusevski non è una sorpresa che sia l’uomo mercato di Gennaio, viste le sue prestazioni nel Parma; su di lui si sono fiondati i top club italiani ed Europei. Inter, Juve e Napoli in Italia e Manchester United in Inghilterra sono pronte a far pazzie per accaparrarsi il talento classe 2000. L‘Atalanta, detentrice del cartellino ha fissato il prezzo a 40 milioni. L’Inter si è avvicinata offrendo 30 con bonus che possono far arrivare fino a 35 l’offerta, il Manchester United ha offerto 30 e il Napoli 25. C’è da capire la volontà del giocatore, ma la cosa certa è che sarà il tormentone del mercato invernale.