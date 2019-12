Raffaele Auriemma sulle scelte di mercato e gli obiettivi azzurri

Il giornalista Raffaele Auriemma ha analizzato le possibili scelte di mercato del Napoli in vista della sessione invernale: “Al Napoli serve un regista ed un terzino sinistro: i nomi sono tanti, ma voglio darvi una notizia. De Laurentiis si è intrattenuto a lungo con Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, per parlare di Boga e Berardi. L’obiettivo del presidente del Napoli è portare entrambi in azzurro per la prossima stagione. Magari Boga già a gennaio qualora dovesse esserci l’addio di uno tra Callejon e Mertens. Per il regista, l’obiettivo di Gennaro Gattuso è Torreira. In alternativa c’è Pulgar. A sinistra prenderei Ricardo Rodriguez, anche in prestito di sei mesi“.