L’addio di Mandzukic, non ci sono riferimenti a Sarri e Paratici

E’ ufficiale l’addio di Mario Mandzukic alla Juventus, il calciatore riparte dal Qatar: c’è l’accordo con la formazione dell’Al-Duhail, alla quale si aggregherà a partire dal prossimo 1° gennaio. Attraverso Instagram, Mandzukic ricorda i suoi quattro anni e mezzo in bianconero, ringrazia i tifosi, il suo ex allenatore Massimiliano Allegri e l’ex ad bianconero Beppe Marottaper averlo portato a Torino. Mancano riferimenti a Maurizio Sarri e a Fabio Paratici, anche se Mandzukic tiene a precisare che “gli ultimi mesi non cambieranno il rispetto e l’amore che provo per il club”.