CdS – Calciomercato Napoli – Sono cinque i nomi per il centrocampo

E’ chiarissimo ormai che il Napoli ha bisogno di rinforzare la zona del centrocampo, dove a volte si creano delle voragini. Dalla partenza di Jorginho ed Hamsik, non c’è stato più un regista capace di far filtrare palla. E quindi sarà almeno indispensabile individuare l’uomo giusto da inserire in questo copione, qualcuno che detti le battute e scandisca il ritmo, uno che somigli più a Torreira, insomma, ma che poi eventualmente abbia qualcosa anche di Lobotka, di Tonali, di Berg o di Soumaré. Si parte dal Mondo, per arrivare al centro del Napoli. Con la consapevolezza che sarà vietato sbagliare e poi impossibile tornare ancora indietro. CdS