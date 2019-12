Mertens ha detto no, ma il Napoli lo spinge verso la Bundes

Il contratto di Dries Mertens è in scadenza e l’offerta più concreta per il belga è arrivata dal Borussia di Dortmund che lo vorrebbe già a gennaio. E pare che proprio il club azzurro stia spingendo il numero 14 partenopeo ad accettare il trasferimento in Bundes. Secondo Sky Sport, “Mertens ha ricevuto l’offerta del Borussia Dortmund in questi giorni, è uno sviluppo che è diventato concreto con tanto di proposta al giocatore per gennaio. Ma da quello che sappiamo, Mertens non è intenzionato a trasferirsi in Germania. Al momento la risposta al Borussia è stata negativa, mentre il Napoli sta provando a convincerlo ma non c’è accordo sulle cifre del rinnovo. Per ora, la situazione rimane uguale e in bilico aspettando gennaio”. Per contratto Mertens non potrà trasferirsi in altri club italiani nel prossimo mercato invernale. Quindi o estero o nulla