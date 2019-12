2020 – Un anno di scadenze azzurre ed ex azzurre

Comincerà tra qualche giorno, ufficialmente, il calcio mercato. E tra domande e offerte, non mancheranno gli affari a costo zero, quelli relativi ai calciatori con il contratto in scadenza a giugno 2020. E i nomi sono di tutto rispetto… C’è per esempio Cavani, che potrebbe scegliere l’Atletico Madrid, mentre a Napoli si aspetta di sapere di più sul futuro di Mertens e Callejon. Il lavoro da parte dei club sarà intenso per non lasciarsi scappare grandi occasioni a costi molto bassi. Di seguito la lista dei più appetibili, oltre i già citati azzurri ed ex azzurri…

Christian Eriksen (centrocampista, classe 1992)

Thomas Meunier (terzino destro, classe 1991

Eric Bailly (difensore, classe 1994)

Nemanja Matic (centrocampista, classe 1988)

Mario Gotze (attaccante, classe 1992)

Giacomo Bonaventura (centrocampista, classe 1989)