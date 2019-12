Napoli in cerca dell’ accordo: vuole Lobotka già a gennaio

Il centrocampo, ormai è evidente, è il “punto debole” del Napoli. Ed il mercato deve provare a metterci la classica pezza. Si parla di Torreira, di Berg, ma c’è un nome che ritorna e che si vorrebbe portare all’ ombra del Vesuvio già a gennaio. E’ quello dello slovacco del Celta Vigo, Stanislav Lobotka (25). Su sportmediaset.it si legge: “Amrabat per giugno, Lobotka subito. Il Napoli prova a dare l’assalto al centrocampista del Celta di Vigo per regalare a Rino Gattuso l’atteso rinforzo in mediana. Gli emissari di mercato di Aurelio de Laurentiis sono al lavoro per trovare la quadra con il club spagnolo e strappare uno sconto di oltre il 50% sulla clausola rescissoria fissata a 50 milioni per il giocatore slovacco.”