17 giornate di serie A: sono 8 le panchine già saltate

17 giornate disputate del campionato di massima serie, 8 le panchine già saltate in serie A. In più, c’è una situazione in divenire, che è quella relativa alla guida tecnica del Genoa, cioè a Thiago Motta, così come non è proprio saldo al suo posto, ovvero nella Torino granata, Walter Mazzarri. Dopo l’ultima vittoria, invece, tira un sospiro di sollievo l’allenatore della Spal, Leonardo Semplici.

Già esonerati

Milan – Marco Giampaolo dopo sette giornate

Sampdoria – Eusebio Di Francesco dopo sette giornate

Genoa – Aurelio Andreazzoli dopo otto giornate

Udinese – Igor Tudor dopo dieci giornate

Brescia – Eugenio Corini dopo undici giornate

Brescia – Fabio Grosso dopo quattordici giornate

Napoli – Carlo Ancelotti dopo quindici giornate

Fiorentina – Vincenzo Montella dopo diciassette giornate