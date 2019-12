Napoli/Rodriguez: manca l’accordo tra le parti sulla formula

Tra pochi giorni sarà ufficialmente “mercato” ed il Napoli si guarda intorno. Non solo rinforzare la mediana, in evidente difficoltà, ma qualcosa anche per le corsie esterne. Stando a quanto riferisce Sport Mediaset si fa veramente concreto l’interesse del club azzurro per il terzino del Milan Ricardo Rodriguez. L’esterno sinistro di difesa piace a Gattuso, ma al momento non c’è ancora un accordo tra le parti. Gli azzurri offrono infatti un prestito con diritto di riscatto, mentre i rossoneri vorrebbero subito una cessione a titolo definitivo. Sullo svizzero da tenere d’occhio anche il Fenerbahce.