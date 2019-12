Il Lecce, dopo una discreta prima parte di campionato, ha poi evidenziato la necessità di rinforzare determinate parti del campo. Una di queste è sicuramente la difesa, per cui, stando a quanto scrive Alfredo Pedullà, pare stia puntando a Tonelli.

Il difensore azzurro in uscita dal Napoli non ha ancora trovato, come nelle stagioni passate, spazio in campo.