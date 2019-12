Anche se in campionato i risultati non danno soddisfazioni, sul web il Napoli è in crescita, specie con l’arrivo di Ancelotti. Secondo uno studio realizzato da IQUII Sport, il club azzurro è settimo nella classifica della crescita in rete del 2019. La società azzurra ha incrementato il numero dei suoi followers sui social con una variazione percentuale del 16.3%. Solo due le italiani davanti al Napoli, l’Inter e la Juventus. IlMattino.it