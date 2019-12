Il mercato invernale apre il 2 gennaio: Le mosse azzurre

Il Napoli lavora per il mercato di gennaio. Gli azzurri proveranno a regalare a Gattuso un centrocampista e un terzino come priorità. In mediana l’osservato speciale è Amrabat del Verona, ma il calciatore gialloblu dovrebbe chiudere la stagione in Veneto. Nell’immediato piace molto Lobotka del Celta Vigo, il calciatore slovacco ha una clausola rescissoria da ben 50 milioni di euro. Me il presidente partenopeo De Laurentiis cerca uno sconto di almeno il 50%. Sulle corsie esterne il milanista Ricardo Rodriguez piace a Gattuso, che già lo ha allenato a Milanello, e lo accoglierebbe a braccia aperte a Castel Volturno. La fomrula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, ma l Diavolo vorrebbe una cessione a titolo definitivo per monentizzare. In chiusura il possibile scambio con l’Inter Politano-Llorente è più di un’ipotesi. Conte cerca un vice Lukaku affidabile e il Re Leone, che il tecnico leccese ha già allenato ai tempi della Juve, sarebbe ideale.