Il giornalista Alfredo Pedullà, ai microfoni di Sportitalia, ha parlato di una possibile operazione in uscita del Napoli per la difesa. Gattuso può contare su Koulibaly, Manolas, Maksimovic, Luperto e Tonelli per il reparto arretrato. Ma l’ex Empoli è il più scontento perché non vede mai il campo. A tal proposito Pedullà ha dichiarato: “Nel mirino del Lecce un difensore centrale di spessore e si segue Lorenzo Tonelli, classe 1990 in uscita dal Napoli”.