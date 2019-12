Elmas è una risorsa molto importante in vista del 2020

ENERGIA ELMAS

Positivo è stato anche l’ingresso di Elmas al posto di Fabian Ruiz. Il centrocampista macedone ha assicurato energie importanti in un momento decisivo del match reggendo l’urto a centrocampo e soprattutto proponendosi con incisività in fase offensiva. Determinante su gol del 2-1, Obiang per anticiparlo (di un soffio) ha beffato Pegolo con un’autorete: perfetto il movimento di Elmas sul secondo palo dove il pallone è sbucato dopo la spizzata di testa di Do Lorenzo dall’angolo di Insigne. Con la gestione Ancelotti non è riuscito ad emergere, ora con Gattuso ha sfruttato al meglio l’occasione risultando decisivo nel finale di partita. Elmas potrà essere una risorsa importante per la seconda parte di stagione, anche per la sua duttilità tattica e la capacità di ricoprire più ruoli a centrocampo.

Fonte: Il Mattino